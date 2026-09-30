Конец мучениям: крупнейшая авиакомпания мира сделает подарок одной категории пассажиров

Путешественники, сидящие на местах посередине, получат приоритетное право улучшить свое положение.

Будем честны: никто не любит сидеть на местах посередине в самолетах, особенно когда речь идет о длительных авиаперелетах. Пассажиры стараются всячески их избегать, поскольку на таких креслах они оказываются зажаты другими пассажирами, подлокотники приходится отвоевывать и нельзя облокотиться.

В свою очередь лоукостеры вовсю пользуются этим и берут немалые доплаты с пассажиров за выбор места получше.

Тем временем американская авиакомпания American Airlines, считающаяся крупнейшей в мире, решила порадовать несчастных обладателей средних мест на своих рейсах.

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Как пишет The Independent, пассажиры авиакомпании, не желающие томиться на среднем кресле, теперь могут быть автоматически пересажены на места поудобнее еще до вылета.

Новая функция в приложении American позволяет участникам программы лояльности AAdvantage выбрать желаемые характеристики места после завершения бронирования.

Путешественники могут указать в приложении предпочтение – место у окна, у прохода или посередине, – и если такое место освободится, бронирование будет обновлено автоматически.

Функция отслеживания мест доступна за 24 часа до вылета для индивидуальных бронирований, в которых уже назначено место.

При этом дополнительная плата за смену места с клиентов не взимается.

Впрочем, авиакомпания не будет пересаживать пассажиров на более дорогие места, даже если они освободятся.

Как выбрать лучшее место в самолете

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее опытный проводник посоветовал, какие места в самолете выбрать пассажирам, если хочется больше тишины и покоя.

Также путешественникам рассказали, на каких местах меньше ощущается турбулентность.

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