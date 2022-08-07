Были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг хранилища, из-за чего своевременное обнаружение ухудшения радиационной обстановки пока невозможно.

Оккупанты вчера вечером снова совершили ракетный обстрел Запорожской АЭС и попали в площадку непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива (СХОЯТ).

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Очевидно, целили именно по контейнерам ОЯТ, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива!",- отметили в"Энергоатоме".

Согласно сообщению, из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Поэтому своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива пока невозможно.

Также из-за множества мелких осколков от взрывов повреждено около 800 кв. м оконных поверхностей в различных зданиях станции.

"В результате взрывов получил осколочное ранение один работник ЗАЭС - он был доставлен в городскую больницу. Все российские военные, которых на площадке ЗАЭС со дня ее захвата находится до 500 человек, а также персонал террористического Росатома заранее спрятались в бункерных помещениях станционных кризисного центра и центра технической поддержки", - сообщили в "Энергоатоме".

Также российские военные стреляли вблизи территории завода строительных конструкций и по водозабору г. Энергодар.

"На этот раз ядерной катастрофы чудом удалось избежать, но чудеса не могут длиться вечно. Надо срочно положить конец действиям российских ядерных террористов, чтобы уберечь Украину и мир от ядерной катастрофы. Поэтому еще раз подчеркиваем необходимость срочного вывода вооруженных военных РФ с территории гражданского ядерного объекта Украины – ЗАЭС – и установление в районе расположения крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны", - заявили в "Энергоатоме".

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

Также три "прилеты" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Российские оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

По состоянию на утро субботы, 6 августа, Запорожская АЭС работала с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. По данным "Энергоатома", российские военные заняли все подвальные помещения, где прячутся от обстрелов. При этом украинский персонал пока не имеет доступа к этим помещениям, поэтому в случае новых обстрелов люди не имеют укрытия и находятся в опасности.

После обстрелов оккупантами Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести жесткие санкции против всей российской атомной отрасли. По его словам, Россия должна нести ответственность уже за сам факт создания угрозы АЭС.

6 августа генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси выразил серьезную обеспокоенность по поводу обстрела Запорожской АЭС, заявив, что это повышает риск ядерной катастрофы. Он призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность вблизи ядерного площадки.

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