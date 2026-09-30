Украина срочно ищет боеприпасы для F-16, чтобы сбивать реактивные дроны, – Bloomberg

Украинские войска уже ищут не столько ракеты, сколько обычные снаряды для автоматической пушки самолета.

Украина ведет переговоры с европейскими странами и производителями вооружений о срочной закупке десятков тысяч 20-мм снарядов для истребителей F-16. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет о боеприпасах для автоматической пушки F-16, которая на данный момент является наиболее оперативным и экономически выгодным способом борьбы с российскими реактивными беспилотниками. По оценкам собеседников издания, для перехвата одного такого дрона требуется около 150 снарядов, а общая потребность может составить примерно 10 тысяч боеприпасов в сутки.

Потребность в таком оружии возросла на фоне более активного применения Россией реактивных дронов линейки Shahed. Как отмечает издание, они значительно быстрее предыдущих версий беспилотников с поршневыми двигателями, что затрудняет их перехват наземными мобильными группами и фактически приближает характеристики этих дронов к крылатым ракетам.

Видео дня

Как отмечает Bloomberg, сейчас Украина страдает от острого дефицита традиционных зенитных ракет, в частности для систем Patriot, но 20-мм боеприпасы для F-16 доступны в мире в значительно больших количествах. Однако Украине необходимы крупные партии в короткие сроки.

Параллельно Украина пытается ускорить передачу трёх бельгийских F-16, поставка которых в настоящее время ожидается до конца 2026 года. По словам президента Владимира Зеленского, Киев уже получал боеприпасы для истребителей от Бельгии, Испании и других стран.

Кроме того, Украина активно работает над собственными системами борьбы с реактивными дронами.

Война в Украине

Как писало УНИАН, Украина сталкивается с серьезными трудностями в техническом обслуживании истребителей F-16, что может ослабить ее противовоздушную оборону на фоне массированных атак российских реактивных дронов.

Задержки в Бельгии приводят к тому, что более половины украинских самолетов находятся в неопределенном состоянии и могут стать недоступными к концу года. Это создает риск быстрого истощения запасов ракет ПВО и повышает угрозу для городов и критической инфраструктуры. Украина рассматривает возможность расширения обслуживания F-16 у себя или в Румынии.

Вас также могут заинтересовать новости: