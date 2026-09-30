Вышел трейлер политического триллера 'Железный занавес' по роману нобелевской лауреатки (видео)

В украинских кинотеатрах фильм выйдет 5 ноября 2026 года.

Вышел украинский трейлер британско-польского политического триллера "Железный занавес" (Winter of the Crow), основанного на новелле лауреатки Нобелевской премии Ольги Токарчук "Профессор Эндрюс едет в Варшаву".

События фильма разворачиваются в Варшаве в начале 1980-х, когда польская молодежь начинает активно противостоять авторитарной власти, управляемой из Москвы. Пытаясь прорвать железный занавес, искусно созданный режимом, студенты придумывают новые способы обойти ограничения и запреты. В центре событий неожиданно оказывается британская профессор психиатрии Джоан Эндрюс, которая должна была прочитать всего одну гостевую лекцию, однако обстоятельства сложились совершенно иначе.

Главную роль в фильме исполнила британская актриса Лесли Мэнвилл ("Эми Вайнгауз: Back to Black", "Миссис Харрис едет в Париж", сериал "Корона"). Кинокритики уже высоко оценили ее игру. В частности, Гай Лодж в журнале Variety пишет: "Мэнвилл играет в фильме решительно и напряженно, демонстрируя высокомерие, раздражительность и неуклонные инстинкты самосохранения. Она демонстрирует недооцененную силу женщины, обладающей достаточным опытом, чтобы пережить настоящий холод".

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Ее партнерами по фильму стали Мелисса Далтон ("Волк, лиса, леопард") и Том Берк ("Фуриоза. Безумный Макс. Сага", "Манк", "Чудо", "Операция "Черный кейс", сериал "Легенды").

Продюсером картины выступила Агнешка Холланд, известная своими режиссерскими работами над политическими триллерами "Цена правды", "Франц" и "Зеленая граница".

Между тем, режиссером "Железного занавеса" выступила дочь Голланд – Кася Адамик. Ее предыдущий фильм "След зверя", также снятый по произведению Ольги Токарчук, получил "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале в 2017 году.

"Железный занавес" также уже имеет свою фестивальную историю – картина была номинирована на Польском кинофестивале "Золотые львы", а также на Международном кинофестивале в Торонто. Фильм также признан лучшим фильмом года на Бременском международном кинофестивале и получил приз зрительских симпатий на Варшавском международном кинофестивале.

В Украине фильм впервые был показан зрителям в рамках внеконкурсной программы на фестивале зрительского кино MykolaichukOpen в Черновцах.

На данный момент рейтинг фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов.

Как сообщила пресс-служба дистрибьютора Adastra Cinema, в украинских кинотеатрах картина появится с 5 ноября 2026 года.

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