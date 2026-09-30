На кладбищах возле Чернобыля появились уникальные растения (фото)

По словам исследователей, старые деревья почти не сохранились в окружающих лесах, но уцелели в сакральных местах.

На кладбищах, расположенных на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника – в зоне отчуждения – исследователи обнаружили уникальные растения, среди которых – наголовка волошковая. Об этом сообщает биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Фальц-Фейна.

"Недавно ученые Иван Мойсиенко и Надежда Скобель вернулись из экспедиции в Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, в ходе которой исследовали уникальные кладбища на его территории. Их уникальность заключается в том, что это были действующие кладбища, которые внезапно перестали функционировать. Обычно же кладбища "умирают" постепенно и долго", – рассказали исследователи.

Сообщается, что в целом было обследовано 24 кладбища, на которых обнаружено более 400 спонтанно произрастающих видов сосудистых растений, среди них – ряд регионально редких видов. Интересно, что на нескольких кладбищах ученые обнаружили вид, включенный в резолюцию № 4 Бернской конвенции, – синец водяной (Jurinea cyanoides).

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Почти на каждом кладбище встречались деревья с обхватом ствола более 200 и 300 см, добавляют исследователи. Рекордсмен среди живых дубов имеет обхват ствола 446 см, тогда как параметры мертвого гиганта достигали 510 см. Самая толстая сосна имела обхват 259 см.

"Ясно видно, что старые деревья почти не сохранились в окружающих лесах, но уцелели именно на кладбищах благодаря их сакральному статусу. Помимо богатого биологического разнообразия, чернобыльские кладбища хранят и другие уникальные вещи – курганы, борты, маленькие деревянные "церквушки" на могилах старообрядцев и т. д.", – отмечают в заповеднике.

Новости экологии – самое интересное

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили интересную бабочку-долгожительницу – лимонницу обыкновенную (цитринец). Ее желтые крылья особенно заметны среди осенней зелени, а по характерной форме крыльев ее легко узнать даже издалека. Осень для этой бабочки – важный период: она активно питается, накапливая энергию перед зимовкой. Затем, с наступлением холодов, прячется среди опавших листьев, в кустах или другой растительности и остается там до весны.

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