РФ хочет бить 'Искандерами' по всей Украине: эксперт объяснил модернизацию баллистики

Россия пока не способна наносить удары по любой точке Украины своими "Искандерами", утверждает эксперт.

Попытки РФ увеличить дальность своих баллистических ракет преследуют две цели – обезопасить пусковые установки и увеличить зону поражения в Украине. Об этом в комментарии УНИАН рассказал Павел Нарожный – основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт.

"Сейчас, чтобы долететь до Киева, им нужно подойти примерно на 100 километров к государственной границе. На таком расстоянии нам вполне реально их сбить. Проблема сейчас в том, что баллистическая ракета движется очень быстро – это 3–5 скоростей звука. И поэтому на огневой позиции такая пусковая установка находится очень мало времени, несколько минут. И нам нужно успеть за это время обнаружить ее и нанести удар. Лучший вариант для этого – баллистические ракеты. То есть они пытаются обезопасить свои пусковые установки, чтобы мы не успевали их поразить", – пояснил Нарожный.

Что касается второй цели, эксперт отметил, что в настоящее время РФ не способна наносить баллистические удары по всей территории Украины ракетами "Искандер".

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"Они хотят иметь возможность наносить удары по любой части территории Украины. Сейчас они также могут это делать, но не с помощью ракет "Искандер". Для этого у них есть другие ракеты с большей дальностью. Но они хотят покрывать это расстояние именно "Искандерами", – пояснил Нарожный.

Проблемы РФ с производством баллистических ракет

Эксперт отметил, что для увеличения дальности поражения РФ может столкнуться с рядом проблем. Среди них, в частности, необходимость создания новой пусковой установки.

"Старая пусковая установка не сможет запускать такую большую ракету, поскольку новая ракета будет больше по размерам. А это означает необходимость разработки новой установки, что является непростой задачей. В то же время я не ожидаю изменений в большинстве компонентов ракеты. Думаю, навигационная система, боеголовка – все это останется от старой ракеты", – пояснил эксперт.

Он также прокомментировал информацию ГУР о том, что у РФ возникают трудности с наращиванием темпов производства баллистического оружия.

"При производстве баллистических ракет РФ сталкивается с рядом проблем. Это необходимость увеличивать производственные площади, потребность в защите этих объектов. Ведь все заводы по производству твердого топлива – каждый из них размером с 2–3 футбольных поля", – сказал Нарожный.

Вторая проблема, по словам эксперта, – это комплектующие для таких ракет, поскольку они содержат ряд высокотехнологичных элементов.

"Балистическая ракета во время полета находится в очень агрессивной среде. Это и высокие температуры, и огромное давление воздуха на все компоненты ракеты. И все это довольно сложно производить. Системы навигации также очень сложны. Речь идет и о новых чипах, и о новых антеннах. Поэтому я думаю, что существенно нарастить производство они не могут. По данным ГУР, РФ удалось увеличить это производство, но речь идет примерно о 10–12%. Увеличить его в разы они не могут", – пояснил Нарожный.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности не действует

Эксперт отметил, что прекращение действия ДРСМД может повлиять сразу на нескольких игроков. В частности, для РФ это возможность начать новую гонку вооружений с производством большого количества ракет. В то же время для Европы и Украины это создает новую угрозу.

"Европа раньше очень прохладно относилась к своим системам ПВО. У них были Patriot, в некоторых странах были С-200, но они не могут сбивать баллистические ракеты. В последнее время они начали обращать внимание на эту проблему, закупать больше Patriot и разрабатывать собственную систему SAMP/T. Но европейский комплекс SAMP/T однозначно не способен защитить Европу в нынешнем виде. Там темпы производства ракет – примерно сотня в год. Это примерно столько же, сколько РФ выпускает баллистических ракет в месяц. То есть им нужно производить в 20 раз больше, чтобы решить проблему. С закупкой ракет для Patriot также возникает вопрос: способны ли США обеспечить такое количество ракет. То есть прекращение действия ДРСМД означает просто огромную опасность для Запада со стороны РФ", – пояснил Нарожный.

Российская баллистика

Напомним, ранее ГУР сообщило о том, что РФ планирует уже до конца года испытать новую баллистическую ракету с дальностью поражения до 800 километров. Также в ведомстве сообщают о попытках РФ нарастить темпы производства баллистических ракет.

Авиаэксперт Богдан Долинце отмечал, что в настоящее время на складах РФ может храниться до 2000 баллистических ракет. По его словам, Москва может накапливать этот арсенал для использования зимой, когда энергетика и тепловые сети будут работать на пределе своих возможностей.

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