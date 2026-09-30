'ПриватБанк' снизил цены на валюту: курс доллара и евро на 30 сентября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 30 сентября, подешевел на 20 копеек и составляет 44,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 25 копеек и составляет 51,20 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,35 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду снизился на 20 копеек и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 27 копеек и составляет 51,28 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 30 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, то гривня, в свою очередь, укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,93 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 7 копеек и составляет 45,09 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,57 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 14 копеек и составляет 51,34 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,67 гривни за евро.

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