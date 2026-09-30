В украинских лесах начали находить маслят-мутантов (фото)

Специалисты утверждают, что употреблять их в пищу нельзя, несмотря на то, что это именно маслята.

Сентябрь и октябрь – пик грибного сезона в Украине, когда на "тихую охоту" отправляются не только опытные грибники, но и любители. Люди делятся опытом и консультируются с коллегами в соцсетях.

Так, на днях в популярной группе в Facebook "Грибы" люди опубликовали фотографии довольно странных на вид маслят и поинтересовались, съедобны ли они.

На фотографиях видно, что маслята имеют несимметричные и в целом неправильные формы. Более опытные грибники в комментариях отметили, что это обычные маслята, но зараженные грибком Гипомицесом.

Видео дня

По словам "экспертов" из Facebook, подобное поражение нередко встречается у трубчатых грибов. Пораженный гриб деформируется из-за разрушения его внутренних тканей. Употреблять зараженные грибы нельзя.

"Гипомицес болетов золотистоспоровый – категорически несъедобен (выделяет токсины и может вызвать отравление)", – написал под фото один из пользователей.

Позднее в той же группе в Facebook другой пользователь опубликовал свои фото маслят с той же проблемой и тем же вопросом – что это за грибы и можно ли их употреблять в пищу.

"У меня тоже такой попадался. Говорили: маслята-мутанты", – ответили в комментариях.

Грибы Украины

Как писал УНИАН, в лесу возле Луцка нашли редкий гриб-гигант, похожий на баранью голову. Его идентифицировали как спарасис кудрявый – редкий гриб, который внешне напоминает большую кудрявую головку цветной капусты и может весить до 10 кг. Он занесен в Красную книгу Украины, имеет статус "исчезающий" и встречается преимущественно в старых хвойных лесах.

Также мы рассказывали, что жительница Волыни нашла десять грибов-великанов, один из "трофеев" весил более килограмма. По словам женщины, это самые крупные грибы, которые она собирала в своей жизни.

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