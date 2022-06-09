В Энергоатоме напомнили, что никто из Украины не приглашал миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, и отметили, что неизвестно как она планирует попасть на станцию.

Российские оккупанты активно готовят визит Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Запорожскую АЭС.

Об этом пишет НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"По этому поводу они – военные вместе с представителями Росатома – проводят специальные совещания и даже общаются с МАГАТЭ по организации приезда миссии агентства", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме напомнили, что никто из Украины не приглашал миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, добавив, что неизвестно, как она планирует попасть на станцию.

"Приехать на ЗАЭС через Россию и потом Крым или другие временно оккупированные украинские территории под охраной российских военных без воли Украины?! Это означало бы - игнорировать международное право, таки вмешаться в политические вопросы, но – на стороне России", подчеркнули в компании.

Кроме этого, "Энергоатом" отметил, что единственный способ ускорить визит экспертов МАГАТЭ на станцию для подтверждения ее безопасного состояния и оценки ущерба - это четкая и настойчивая позиция МАГАТЭ по выводу российских войск, танков, другой тяжелой техники и вывоз оружия и боеприпасов с территории ЗАЭС.

"В то же время четкая и настойчивая позиция МАГАТЭ по выводу российских войск, танков, другой тяжелой техники и вывоз оружия и боеприпасов с территории ЗАЭС, политика давления на россию с требованием освобождения от захватчиков территории украинской атомной станции и передача контроля над ЗАЭС украинской стороне – это единственный способ ускорить визит экспертов МАГАТЭ на станцию для подтверждения ее безопасного состояния и оценки ущерба, причиненного преступными действиями оккупантов, как это уже было сделано на ЧАЭС", - добавили в компании.

Как известно, Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС-Энергодар.

7 июня Украина отказала гендиректору МАГАТЭ в визите на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС до ее освобождения.

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