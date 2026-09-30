Миллионы за один доллар: иранская валюта обвалилась, установив исторический антирекорд

Иранский риал слабеет с начала американо-израильских ударов в феврале.

Иранский риал 29 сентября упал до нового исторического минимума по отношению к доллару. Курс превысил 2,5 миллиона риалов за единицу американской валюты, сообщает Anadolu Ajansı.

Согласно данным сайта Pashizi, который отслеживает курс на свободном валютном рынке Ирана, доллар торговался на уровне 2,542 млн риалов, что на 3,84% выше показателя предыдущего дня. В течение дня курс достиг максимума в 2,548 млн риалов.

Последнее падение стало очередным антирекордом иранской валюты. 28 сентября доллар на свободном рынке достиг отметки 2,4 млн риалов на фоне жестких санкций США и высокой инфляции.

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Иранский риал ослабевает с начала американо-израильских ударов в феврале. Дополнительное давление на экономику оказывает морская блокада со стороны США. Ограничения со стороны Вашингтона только усиливаются – введены новые санкции против военной цепочки поставок Ирана.

Администрация Дональда Трампа сообщила 29 сентября, что 10 физических и юридических лиц, находящихся, в частности, в Гонконге и Пакистане, попали под санкции из-за обвинений в закупке оружия и его компонентов для Министерства обороны Ирана.

Власти США заявляют, что санкции призваны ослабить способность Тегерана возобновлять свои программы вооружений, а также увеличить расходы тех, кто помогает стране осуществлять закупки.

Экономика Ирана – главные новости

Еще до начала боевых действий экономика Ирана испытывала значительное давление из-за многолетних санкций США, хронически высокой инфляции и системной коррупции. После начала войны с США и Израилем проблемы усугубились. В марте в Иране выпустили самую крупную банкноту в истории страны. Её номинал составил 10 млн риалов. По мнению экспертов, банкнота стала свидетельством экономических трудностей.

Колоссальным ударом для Исламской Республики стало падение нефтяных доходов, ведь экономика Ирана критически зависит от экспорта нефти. Проблемы сказываются на жизни обычных иранцев. В августе страну охватил масштабный топливный кризис, а у автозаправочных станций в Тегеране образовались длинные очереди.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявлял, что продажа бензина по ценам ниже рыночных создает значительную нагрузку на государственные ресурсы, которые необходимы для субсидирования продуктов питания и поддержки работников.

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