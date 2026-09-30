Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на первый день октября

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,72 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 1 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,68 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,72 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 21 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,68/44,73 грн/долл., а к евро – 50,74/50,77 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 30 сентября снизился на 7 копеек и составлял 45,09 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,57 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 14 копеек и составил 51,34 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,67 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 20 копеек и составил 44,95 гривни за доллар, а курс евро в банке снизился на 25 копеек и составлял 51,20 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,35 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

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