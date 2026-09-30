Роботизированное наступление Украины обнулило завоевания РФ за год, - Atlantic Council

Новаторское украинское наступление серьезно пошатнуло планы Кремля взять весь Донбасс.

Надежды российского диктатора Владимира Путина на захват всего Донбасса серьезно пошатнулись из-за новаторского украинского наступления, которое обнулило территориальные приобретения россиян за более чем год боевых действий.

Как пишет издание Atlantic Council, этот успех показал тактические инновации украинских военных и их высокое мастерство ведения боев с применением беспилотников. Отмечается, что в настоящее время на Лиманском направлении развернулись одни из самых ожесточенных боев за все время вторжения, поскольку Путин стремится достичь своей минимальной военной цели – захватить весь Донбас. Однако успех ВСУ нейтрализовал эти планы.

Отмечается, что ключевым фактором стал эффект неожиданности. Украинские военные создали "завесу" радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая не позволила российским разведывательным дронам проникнуть в ключевые районы фронта и одновременно скрыла перемещения украинских войск.

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"В условиях, когда возможности РФ по ведению разведки на поле боя были существенно ограничены, Украина смогла задействовать крупные дроны-бомбардировщики для доставки беспилотных наземных аппаратов (БНА) в тыл противника. Эти роботы на дистанционном управлении, оснащенные тяжелыми пулеметами или начиненные взрывчаткой, сеяли хаос в глубоком российском тылу и создавали условия для продвижения пехоты. Российские войска были застигнуты врасплох: в одном из перехваченных разговоров офицер крайне удивлялся тому, что украинским роботам удалось проникнуть так глубоко в тыл", - написало издание.

К тому же, ВСУ активно использовали ударные беспилотники средней дальности, чтобы изолировать конкретные российские подразделения и перерезать пути снабжения передовых позиций.

Издание добавило, что кроме действий, подготавливающих почву для наступления в тылу российских войск, украинские силы использовали наземные беспилотные аппараты для разминирования, расчищая проходы и готовя плацдарм для дальнейшего продвижения. "Это позволило сберечь жизни военных", - отметило издание.

"Если опыт, полученный на Лиманском направлении, удастся масштабировать и внедрить во всей украинской армии, это может стать для Украины моделью восстановления маневренных действий на полях боев, где господствуют дроны", - считают в издании.

Война в Украине: новости

Сегодня разведка Великобритании сообщила о том, что 27 сентября РФ понесла рекордные суточные потери с начала войны. В целом это лишь четвертый случай, когда суточные потери российской армии превышали 2000 человек.

28 сентября стало известно, что Силы обороны освободили еще три населенных пункта на Лиманском направлении.

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