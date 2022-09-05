Президент отметил, что с приближением зимы ЗАЭС будет обеспечивать электроэнергией два региона Украины.

Президент Владимир Зеленский не рассматривает возможности контролируемого отключения захваченной россиянами Запорожской АЭС, поскольку она является источником электричества для двух регионов Украины.

Об этом он сообщил в интервью ABC News.

Зеленский заявил, что не будет рассматривать контролируемое закрытие станции для предотвращения любых утечек радиации, учитывая, что с приближением зимы она будет обеспечивать энергией два региона Украины.

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"Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от сети и подключены к российской. Нет, мы не соглашаемся с этими сообщениями", - сказал Зеленский.

По словам президента, российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как оружие в полномасштабной войне против Украины.

"Они оккупировали нашу атомную станцию, шесть блоков. Самую большую в Европе. Это означает шесть Чернобылей, это самая большая опасность в Европе. Это означает, что они используют ядерное оружие", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что военных и техники не должно быть на ЗАЭС.

"На территории не должно быть никакой военной техники. И работники АЭС не должны быть окружены людьми с огнестрельным оружием", – сказал президент.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения ЗАЭС к своей сети.

29 августа оккупанты повредили инфраструктуру ЗАЭС, зафиксирован риск утечки водорода.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Российские оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ.

3 сентября МАГАТЭ заявило о том, что Запорожскую АЭС отключили от сети.

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС продолжает свою работу. Российские военные остаются на площадке ЗАЭС, а в машинных залах 1-го и 2-го блоков находятся грузовики с оружием и боеприпасами.

Украина призвала мировое сообщество безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира.

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