Как минимум две ракеты ударили по железнодорожной части Крымского моста.

Крымский мост, на котором в результате ударов обвалилась арка и 3 автомобильных пролета, был повторно атакован. Об этом сообщает ряд мониторинговых каналов.

"Мощные взрывы в Керчи в районе моста. Не менее 8 взрывов, был слышен пролёт ракет. Подписчики видели яркие вспышки в районе Керченского моста. Было два попадания в железнодорожный мост, сообщают подписчики. Первые взрывы в Керчи были с 00:50, всего 15-16 взрывов: часть из них - работа росПВО", - пишет Крымский ветер.

Как уточняет Exilenova+, предварительно Крымский мост был повторно атакован ракетами.

Видео дня

"Очевидцы сообщают, что на Крымский мост была новая атака: летело что то тяжелое, раздавались мощные взрывы. Били имено по мосту", - добавили в ВЧК-ОГПУ.

Впоследствии "гауляйтер" Крыма Сергей Аксенов подтвердил успешную атаку Сил обороны Украины на мост, отметив, что движение незаконным сооружением перекрыто.

"Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба", - добавил он.

Удары по Крымскому мосту

Издание Financial Times писало, что атака на мост через Керченский пролив, которая привела к обрушению части незаконного российского сооружения, имела важное значение, поскольку в ней использовались преимущественно украинские технологии, включая "летающие модемы", не зависящие от спутниковой сети Starlink Илона Маска.

The New York Times со ссылкой на оценки экспертов утверждало, что восстановление Крымского моста может занять несколько лет, а в условиях войны это будет ещё сложнее.

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