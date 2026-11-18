Сообщники внушали ему, что сбор информации о компании - которая поставляет вооружения, используемые против России в Украине, - совершается "ради Родины".

Федеральные власти США сообщили, что гражданин России предположительно вел слежку за сотрудниками одной из технологических и оборонных компаний в Калифорнии, где хотят запретить столешницы из искусственного кварца. Об этом пишет Newsweek.

Игорь Дью, российский гражданин, арестованный в октябре, был обвинен федеральным большим жюри в сговоре с целью осуществления деятельности в качестве агента иностранного государства без уведомления генерального прокурора, а также по ряду других пунктов обвинения. Согласно материалам дела, он участвовал в схеме, включавшей слежку за сотрудниками компании и их частными домами.

"Обвинения по этому делу описывают операцию, организованную при поддержке иностранного государства и направленную против сотрудников американской технологической и оборонной компании - в связи с тем, что эта компания оказывает помощь Украине в войне против России. Мы не потерпим никаких попыток - будь то со стороны иностранных правительств или иных субъектов - превратить Кремниевую долину в базу для разведывательных операций других стран", - заявил федеральный прокурор Крейг Миссакиан

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По данным властей, Дью, который остается под стражей после первого появления в федеральном суде 2 ноября, предположительно незаконно въехал в Соединенные Штаты летом 2026 года. Этому предшествовала вербовка со стороны сообщников через мессенджер Telegram.

Как следует из судебных документов, он получал инструкции, оборудование и финансовую поддержку. Сообщники внушали ему, что сбор информации о компании - которая поставляет вооружения, используемые против России в Украине, - совершается "ради Родины".

Как он попал в США

По информации федеральных властей, в июне 2026 года Дью прибыл из Турции в Мексику, после чего пересек границу с США. Оказавшись в стране, он, по указанию сообщников, приобрел ноутбуки, мобильные телефоны и другое оборудование, необходимое для выполнения поставленных задач.

В материалах дела также говорится, что сообщники поручили ему посещать кофейню рядом с офисом компании в Пало-Альто, чтобы выявлять сотрудников и фотографировать их ноутбуки.

Кроме того, по утверждению властей, Дью получил указание размещать свой ноутбук в определенных местах вблизи компании для получения удаленного доступа к ее сетям и данным сотрудников.

По утверждению федеральных властей, россиянин также искал в интернете домашние адреса ряда сотрудников, в том числе одного из руководителей высшего звена, а кроме того, преследовал сотрудницу компании.

По словам представителей властей, в какой-то момент сотрудница, которую преследовал Дью, позвонила в службу 911; после этого он прекратил преследование, а женщина направилась в полицейский участок в Сан-Франциско. Следователи также получили доказательства того, что Дью и раньше следил за другими сотрудниками этой компании.

Следователи обнаружили поддельные документы, которые он, предположительно, использовал для сокрытия своей личности - в том числе измененный паспорт гражданина США и карту социального страхования на имя "Хьюго Лэндри Джонс".

Согласно материалам дела, после того как полиция связалась с ним по поводу инцидента со слежкой, произошедшего 3 сентября, Дью сменил автомобиль и уехал в Неваду. Позже он вернулся в район залива Сан-Франциско, чтобы продолжить выполнение своих задач.

В октябре, в ходе обыска в доме Дью в Ист-Пало-Альто, агенты ФБР изъяли около 18 000 долларов наличными, два российских паспорта и поддельные удостоверения личности. Впоследствии ему были предъявлены обвинения в сговоре с целью осуществления деятельности в качестве агента иностранного государства, осуществлении такой деятельности без уведомления генерального прокурора, преследовании человека (сталкинге) с пересечением границ штатов, а также в мошенничестве с использованием поддельных документов.

В случае признания виновным Дью грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов за деятельность в качестве агента иностранного государства без предварительного уведомления генерального прокурора, а также до пяти лет лишения свободы по каждому из обвинений - в сговоре с целью осуществления такой деятельности и в преследовании человека с пересечением границ штатов.

Диверсии РФ

Ранее издание Rzeczpospolita писало, что российские спецслужбы в конце октября - начале ноября планировали диверсию на территории Польши с большим количеством жертв. Москва якобы хотела организовать нападение вблизи границы с Калининградской областью, а ответственность за него возложить на Украину, чтобы добиться прекращения военной помощи Киеву.

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