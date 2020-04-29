Беларусь закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Речь идет о партии нефти в 80 тысяч тонн.

Беларусь закупила первую партию нефти в 80 тысяч тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александра Тищенко.

"Беларусь закупила первую партию нефти объемом 80 тысяч тонн в Саудовской Аравии у нефтяной компании Saudi Aramco, танкер ждут в Клайпеде 11 мая", - сказал он.

С 1 января 2020 года у Беларуси не было долгосрочных контрактов с крупными российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские НПЗ продолжала только группа компаний "Сафмар" Михаила Гуцериева. Поэтому страна начала покупать танкерную нефть у альтернативных поставщиков через Литву и Украину.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко на фоне нефтяного спора с Россией заявлял, что Беларусь договаривается по поставкам нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ, которые могут обеспечить необходимое стране количество топливного сырья.

Лукашенко также анонсировал поставки нефти по балтийскому направлению через Гданьск по одной из ниток нефтепровода "Дружба" в реверсном режиме.