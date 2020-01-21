Беларусь на фоне споров с Россией начала закупать нефть из Норвегии

Не договорившись с Москвой о цене на нефть, Беларусь нашла в лице Норвегии альтернативного поставщика.

Белорусская нефтяная компания БНК в январе купит партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup.

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Как сообщает информагентство Reuters, норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда.

Ожидается, что норвежский танкер Breiviken, нагруженный 80 000 тоннами нефти, прибудет в Клайпеду 22 января. Оттуда нефть будет доставлена к Новополоцкому НПЗ ("Нафтан") по железной дороге. По сведениям агентства Reuters, после получения первой партии топлива белорусская сторона собирается продолжать переговоры о дальнейших поставках.

В то же время белорусское онлайн-издание Tut.by пишет, что железнодорожные поставки нефти из Клайпеды в направлении Новполоцкого НПЗ обойдется Минску примерно в 20 долларов за тонну, что значительно дороже транспортировки топлива по нефтепроводам, передает “Немецкая волна”.

Предположительно продавцом нефти выступила французская компания Total.

Сделка была заключена на фоне разногласий между Москвой и Минском по вопросу цены на энергоносители, из-за которых Россия в начале января прекратила поставки нефти в Беларусь.

Беларусь импортирует ежегодно 23-24 миллиона тонн российской нефти при общем объеме экспорта РФ в 250 миллионов тонн. До 6 миллионов, по оценкам экспертов, идут на нужды белорусской экономики, остальное - на переработку и перепродажу на международных рынках.

Разработка нефтяного месторождения Johan Sverdrup началась в Норвегии 7 января. В его официальном открытии принимала участие премьер-министр страны Эрна Сульберг. Как отмечает агентство Reuters, нефть, добываемая на месторождении Johan Sverdrup сопоставима по качеству с российской маркой экспортной нефтяной смеси Urals.

С 1 января 2020 года Россия перестала поставлять Беларуси нефть, указав в качестве формальной причины отсутствие контрактов между белорусской стороной и российскими госкомпаниями "Роснефть" и "Газпром нефть".

Причиной разногласий стали также требования Беларуси о снижении компенсаций в связи с российским налоговым маневром в нефтяной отрасли, в результате которого белорусские НПЗ понесли существенные потери. Власти в Минске подчеркивают, что Беларусь - важный для России потребитель: на нее приходится примерно 10 процентов российского экспорта нефти.

Во вторник, 14 января, первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь разослала коммерческие предложения о покупке ею нефти предприятиям Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.