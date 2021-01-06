Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

6 января на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков: Энергоблоки №5 ЗАЭС, энергоблок №3,4 РАЭС, энергоблок №3 ЮУАЭС и энергоблок №2 ХАЭС – находятся в ремонте.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

ЗАЭС-1 - текущая мощность 640 МВт.

ЗАЭС-2 - текущая мощность 1025 МВт.

ЗАЭС-3 - текущая мощность 1020 МВт.

ЗАЭС-4 - текущая мощность 1005 МВт.

ЗАЭС-5 - 266 сутки среднего планового ремонта.

ЗАЭС-6 - текущая мощность 1025 МВт.

РАЭС-1 - текущая мощность 430 МВт.

РАЭС-2 - текущая мощность 410 МВт.

РАЭС-3 - 54 сутки капитального планового ремонта.

РАЭС-4 - 123 сутки среднего планового ремонта.

ЮУАЭС-1 - текущая мощность 1015 МВт.

ЮУАЭС-2 - текущая мощность 1025 МВт.

ЮУАЭС-3 - 4 сутки среднего планового ремонта.

ХАЭС-1 - текущая мощность 1010 МВт.

ХАЭС-2 - 131 сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 4 715 МВт, РАЭС – 840 МВт, ЮУАЭС – 2 040 МВт, ХАЭС – 1 010 МВт.

По состоянию на 6 января 2021 года имеющаяся мощность НАЭК «Энергоатом» - 8 605 МВт, текущая мощность составляет 8 605 МВт.

За прошедшие сутки, 5 января, станциями произведено 207,08 млн кВт·ч электроэнергии.

С начала января производство составляет 1 059,12 млн квтч.

С начала 2021 года - 1 059,12 млн кВт·ч.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

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Автор: УНИАН