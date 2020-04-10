Новая сделка ОПЕК+ откинет нефтедобычу России на уровень 17-летней давности

Накануне группа стран ОПЕК+ сообщила, что предварительно договорилась о снижении глобальной нефтедобычи на 10 миллионов баррелей в сутки.

Страны-участницы ограничительного пакта ОПЕК+ согласовали план сокращения глобальной нефтедобычи на 23% с мая в условиях разразившейся пандемии коронавируса и падения спроса, и если в пятницу мировые производители договорятся об имплементации сделки, это отбросит РФ на уровень производства 17-летней давности.

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Накануне группа стран ОПЕК+ сообщила, что предварительно договорилась о снижении глобальной нефтедобычи на 10 миллионов баррелей в сутки, но окончательное соглашение зависит от участия в пакте Мексики, которая не согласилась на сокращение производства в том объеме, о котором ее просили.

Участники сделки, включая одного из ключевых игроков - Саудовскую Аравию - не теряют надежды, что Мексика одумается, пишет Рейтер.

Планируемые ОПЕК+ ограничения добычи составят 10% от мирового предложения, при этом ожидается, что такие страны как США, Канада и другие снизят производство еще на 5 миллионов баррелей в сутки, чтобы помочь стабилизировать рынки.

Мировой спрос на топливо упал примерно на 30 миллионов баррелей в сутки, или 30% мирового предложения, так как меры борьбы с пандемией COVID-19 привели к прекращению авиасообщения между странами, сокращению использования автомобилей и снижению экономической активности.

Нефтяные котировки отреагировали существенным падением на вчерашнее решение ОПЕК+, отражая скептицизм участников рынка в том, что даже беспрецедентного сокращения на 15 миллионов баррелей в сутки будет недостаточно, чтобы остановить быстрое заполнение мировых хранилищ.

Согласно документам ОПЕК+, группа сократит добычу на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне. Все участники ОПЕК+ снизят производство на 23%, Саудовская Аравия и Россия - на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая, Ирак - более чем на 1 миллион баррелей в сутки.

С июля и до конца года сокращение будет снижаться и составит 8 миллионов баррелей в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года - 6 миллионов баррелей, показали документы.

Беспрецедентное сокращение добычи откинет РФ на уровень добычи 17-летней давности. В 2003 году РФ произвела 421 миллион тонн нефти - примерно 8,45 миллиона баррелей в сутки.

Согласно документам ОПЕК+, с мая по июнь 2020 года РФ сократит добычу нефти от уровня 11 миллионов баррелей в сутки на 2,508 миллиона баррелей в сутки до 8,492 миллиона баррелей в сутки. С июля по декабрь 2020 года РФ снизит добычу на 2,007 миллиона баррелей в сутки до 8,993 миллиона баррелей в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года - на 1,505 миллиона баррелей в сутки до 9,495 миллиона баррелей в сутки, что примерно соответствует уровню нефтепроизводства РФ в середине 2005 года.

США, чья добыча превзошла саудовскую и российскую, были приглашены на переговоры ОПЕК+ в четверг, но неясно, присоединились ли они к видеоконференции. Также были приглашены Бразилия, Норвегия и Канада.

Американские чиновники уже говорили, что объемы производства в США сократятся естественным образом в течение двух лет, но так и не взяли на себя обязательств о каких-либо сокращениях.

Главная нефтяная провинция Канады Альберта сообщила, что добыча уже упала и что ОПЕК не просила ее о дальнейших сокращениях. Провинция также сообщила, что поддерживает американскую идею о пошлинах на импортируемую нефть.