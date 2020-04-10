Страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи нефти

Крупнейшие производители нефти приняли обязательство соблюдать ограничения вплоть до апреля 2022 года.

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров в четверг договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае и июне, с целью поддержать цены, резко снизившиеся на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Reuters.

В заявлении говорится, что с июля по декабрь добыча нефти будет сокращена на 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года сокращение составит 6 млн баррелей в сутки.

Следующая видеоконференция стран ОПЕК+, в ходе которой участники оценят состояние рынка, состоится 10 июня.

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Отмечается, что ранее источники сообщали о том, что в ОПЕК+ обсуждалось сокращение объемов добычи в размере до 20 млн баррелей в день, что составляет около 20 процентов от общемирового объема. Несмотря на то, что в итоге нефтепроизводители договорились о сокращении на 10 миллионов, это сокращение стало самым крупным в истории. Во время финансового кризиса 2008 года члены ОПЕК договаривались о сокращении добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в день.

США приветствовали сообщения о договоренности о сокращении добычи нефти между ОПЕК и другими крупными нефтяными державами, сообщил Reuters высокопоставленный представитель администрации Трампа.

"Эти обязательства служат важным сигналом того, что все крупные нефтедобывающие государства будут корректно реагировать на рыночные реалии, вызванные пандемией коронавируса", - сказал источник, добавив, что министр энергетики США Дэн Бруйетт в пятницу будет представлять Соединенные Штаты на совещании министров энергетики стран "Большой двадцатки". Участники совещания обсудят действия по восстановлению стабильности нефтяного рынка.

Как сообщал УНИАН, с начала марта стоимость нефти марки Brent сократилась более чем на 50%. Спрос на нефть снижается с начала года из-за распространения коронавируса и карантинных мер во всем мире. Дополнительное негативное влияние на цены в начале марта оказала новость о том, что участники сделки по ограничению добычи ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению в отношении дальнейшего регулирования производства сырья.