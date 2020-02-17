"Нафтогаз" прогнозирует существенное снижение цен на импортный газ

По прогнозам НАК, импортный газ в этом году подешевеет на 23% - до 4340 грн за 1 тыс. куб. м.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» прогнозирует снижение средней цены импортного газа в 2020 году на 23% - до 4 340 грн за за 1 тыс. куб. м, по сравнению с ценой в 2019 году.

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Соответствующим прогнозом поделился на пресс-конференции руководитель интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов.

Ожидаемая таможенная стоимость импортного газа согласно прогнозным котировкам в 2020 году составит 4 340 грн 1 тыс. куб. м, что на 23% меньше, чем в 2019 году, и на 46% ниже, чем в 2018 году.

По словам Фаворова, такая низкая стоимость газа делает менее привлекательным инвестирование существенных средств в бурение на истощенных украинских месторождениях. Он считает, что средства необходимо направить на разведку и поиск новых точек роста наращивания добычи газа.

«Поэтому моя позиция, не очень популярная, пусть лучше полежит по такой цене. Давайте лучше поищем запасы, давайте пойдем на новые перспективы, которыми мы не занимались раньше», - сказал Фаворов.

Как сообщал УНИАН, средняя цена импортного природного газа в Украине в январе 2020 года составила 4199,02 грн, или 175,26 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 0,8% меньше, чем в декабре 2019 года.