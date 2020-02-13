Импортный газ для Украине незначительно подешевел

Средняя цена импортного газа в Украине в январе незначительно снизилась и составила 175,3 долл. за 1 тыс. куб. м.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в январе 2020 года составила 175,26 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 0,8% меньше, чем в декабре 2019 года.

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Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

«Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 января 2020 года, которая составляет 4199,02 грн, или 175,26 долл. за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года средняя цена импортного газа в Украине составила 176,69 долл. за 1 тыс. куб. м.