Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии на треть

Основные поставки электроэнергии в этот период были осуществлены в Венгрию.

Украина в январе-октябре 2019 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 30% - до 301,21 миллиона долларов.

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

По данным ГФС, 61,8% (186 миллионов долларов) выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 22,9% (68,9 миллиона долларов) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и 11,9% (35,8 миллиона долларов) – на Молдову.

При этом, общие затраты на импорт электроэнергии составили 50,6 миллиона долларов. На поставки из Беларуси пришлось 22,3 миллиона долларов, из Словакии - 21,4 миллиона долларов и Венгрии – 5,6 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина за 2018 год увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 40,2% по сравнению с 2017 годом – до 331 миллиона долларов с 236 миллионов долларов.

За 2017 год валютная выручка от экспорта электроэнергии выросла на 54,9% по сравнению с 2016 годом – до 236 миллионов долларов с 152 миллионов долларов.