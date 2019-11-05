Эксперт рассказал, от чего будут зависеть цены на бензин в ноябре

Эксперт объяснил, как формируются цены на топливо.

Второй месяц подряд цены на бензин и дизтопливо в Украине остаются примерно на одном уровне. В ноябре основные факторы, которые будут влиять на стоимость топлива, – это курс валют и стоимость ресурса на границе.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев.

Трейдер покупает топливо за валюту. Когда курс нацвалюты падает, следующая закупка нефтепродуктов АЗС обходится дороже, из-за чего приходится поднимать цены. К тому же, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро и зависит от стабильности гривны. Как следствие, если курс меняется на 10 копеек, за две недели цены на заправках меняются на 7-8 копеек. Однако если стоимость топлива в Европе меняется на 1%, то через неделю на заправках она может измениться на 10 копеек, поясняет Рябцев.

"Данные тенденции могут как совпадать, так и идти в противовес. Например, когда нефтепродукты дешевеют, а курс валют растет, то они будут компенсировать друг друга, и цена на топливо может не измениться. В ближайшее время прогнозируется, что цены на границе существенно не изменятся, значит, все будет определять курс гривны. Если он будет слабеть, то, соответственно, будут дорожать бензин и дизтопливо", – прогнозирует Рябцев.