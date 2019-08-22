Почти 800 АЗС в Украине работают без лицензий - Нефтегазовая ассоциация

Штраф за розничную торговлю без лицензий составляет 250 тыс. грн.

Почти 800 автозаправочных станций в Украине отсутствуют в реестре лицензиатов, говорится в сообщении Нефтегазовой ассоциации Украины.

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«Нефтегазовая Ассоциация Украины провела сверку информации о местах розничной торговли топливом с признаками нарушения норм действующего законодательства, которые размещены на ресурсе perevirAZS.info с публичным реестром лицензиатов и мест, на которые получены лицензии, размещенном на сайте ГФС. Ассоциация отметила, что 780 таких объектов отсутствуют в реестре лицензиатов, соответственно, продолжают работу без лицензии», - сказано в сообщении.

В связи с этим ассоциация направила официальное обращение в ГФС с просьбой провести проверки таких мест на предмет наличия лицензий и регистрации таких мест в качестве акцизных складов в СЭАРТ (система электронного администрирования реализации топлива) и других нарушений.

Отмечается, что штраф за розничную торговлю без лицензий составляет 250 тыс. грн, а за хранение или торговлю топливом на незарегистрированном в СЭАРТ акцизном складе – 1 млн грн, за повторное нарушение – 2 млн грн. Также есть законные основания для конфискации топлива и оборудования.

Также в ассоциации призывали граждан проверять наличие лицензии на АЗС при помощи открытого реестра лицензиатов и мест, на которые выдана лицензия на сайте ГФС.

Как сообщал УНИАН, в середине июня в Нефтегазовой ассоциации Украины сообщали, что потери государственного и местных бюджетов от теневого рынка нефтепродуктов в Украине в 2018 году оцениваются в 10 млрд грн.