"Укргазвыдобування" запустила новую скважину на Харьковщине

По словам главы правления "Нафтогаза", ресурсная база блока - более 2 миллиардов кубов.

Дочерняя компания крупнейшего газодобывающего предприятия "Укргазвыдобування" - "Укрбургаз" ввел в эксплуатацию новую газовую скважину с годовой добычей 100 миллионов кубометров газа, что является существенным приростом к балансу голубого топлива собственной добычи.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Очередная победа наших газовиков - мы ввели в эксплуатацию скважину № 34, которая находится в Краснокутском районе Харьковской области. Геологи по результатам 3D-сейсмики определили местоположение, а команда "Укрбургаза" на отечественном станке пробурила скважину глубиной 5810 метров и получила промышленный газ", - написал он.

По информации Коболева, после регулировки выходного давления суточный дебит по этой скважине составляет 380 тысяч кубометров газа и 4 тонны конденсата. Прирост запасов газа составит более 450 миллионов кубов, а ресурсная база блока - более 2 миллиардов кубов.

"Более 100 миллионов кубов газа в год - существенный плюс к газовому балансу страны", - отметил глава НАК.

Справка УНИАН. Буровое управление "Укрбургаз" - крупнейшее буровое предприятие в Украине, в состав которого входят 4 отделения буровых работ, отделение технологического транспорта и спецтехники, которые выполняют полный спектр работ по строительству скважин.

"Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".