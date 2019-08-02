Украина увеличила добычу газа до 12,2 миллиарда кубов

Крупнейшая газодобывающая компания страны "Укргазвыдобування" за отчетный период увеличила добычу на 0,2%, до 8,9 миллиарда кубометров.

Добыча природного газа в Украине за январь-июль 2019 года увеличилась по сравнению с январем-июлем 2018 года на 1,7% - до 12,184 миллиарда кубометров, сообщает оператор газотранспортной системы Украины - госкомпания "Укртрансгаз".

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В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией страны "Укргазвыдобування" за 7 месяцев 2019 года увеличилась на 0,2% и составила 8,87 миллиарда кубометров. Крупнейшая нефтедобывающая компания страны "Укрнафта" в январе-июле 2019 года добыла 670 миллионов кубометров газа, другие компании - 2,64 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", украинские государственные и частные добывающие компании в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличили добычу газа на 0,4% – до 20,9 миллиарда кубометров. При этом крупнейшая газодобывающая компания страны "Укргазвыдобування" в 2018 году нарастила добычу газа на 1,6% - до 15,5 миллиарда кубометров.