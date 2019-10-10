Нардепы намерены увеличить фискальную нагрузку на "зеленую" энергетику

Отмечается, что в связи с растущей долей альтернативной генерации, уже к концу года ожидается нехватка средств на выплаты по "зеленому" тарифу.

Члены Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам ищут пути увеличения фискального давления на сектор возобновляемой энергетики, поскольку ожидается, что уже к концу года средств на расчеты с производителями электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по "зеленому" тарифу не будет достаточно.

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Об этом говорится в сообщении Комитета по результатам круглого стола с представителями власти и участниками рынка, где обсуждались проблемах финансирования "зеленой" генерации.

"Очевидно, что текущая модель поддержки "зеленых" не сможет существовать длительное время. По подсчетам экспертов, уже в конце 2019 года у ГП "Гарантированный покупатель" объема чистой прибыли будет недостаточно, чтобы осуществлять все платежи "зеленой" генерации. Таким образом, назревает очевидная необходимость законодательных изменений с целью обеспечения долгосрочного развития возобновляемой энергетики", - сказано в сообщении.

Отмечается, что депутаты уже вынесли на обсуждение ряд возможных вариантов законодательных изменений, в том числе по текущим проектам ВИЭ.

В частности, как наименее предпочтительный вариант обсуждалась возможность ретроспективного урезания "зеленого" тарифа. Также новый налог на существующие станции (windfall tax, специальный сбор с выручки к 2030 году), налог на существующие станции в местные бюджеты (2% -3% от дохода).

Также возможно и введение ограничения сроков Pre-PPA, которые предусматривают использование "зеленого" тарифа, начиная с 2020-го года; изменение "зеленого" тарифа с 2020-го года для новых станций, а также дополнительный экологический налог на выбросы СО2, как источник финансирования "зеленой" генерации.

"Участниками совещания было отмечено, что такие изменения, вероятно, могут касаться СЭС и ВЭС, которые введены в эксплуатацию в 2017-2019 годах (чем позже введены, чем дешевле технологии, тем выше налог). Также налог, вероятно, будет изменяться в зависимости от мощности станции (выше мощность - выше ставка налога)", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы парламента, в качестве ориентира было озвучено сохранение окупаемость проектов на уровне 6-6,5 лет и IRR около 15% (с учетом долгового капитала).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало октября общая мощность производителей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые работают по "зеленому" тарифу (СЭС, ВЭС, миниГЭС, биомасса), составила около 5000 МВт, что в 2,77 раз больше показателя на начало октября прошлого года.

25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает переход от "зеленого" тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года. Документ был подписан президентом и вступил в силу.

В июле-августе государственная компания "Гарантированный покупатель" столкнулась с недостатком финансовых ресурсов на выплаты по "зеленому" тарифу из-за растущей доле и дороговизны такой генерации.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом, цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников