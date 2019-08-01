"Укрэнерго" выплатило 30% долга покупателям энергии по "зеленому" тарифу

Компания выплатила 450 миллионов гривень для компенсации затрат на покупку электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Оператор Объединенной энергосистемы Украины – госкомпания "Укрэнерго" погасило государственной компании "Гарантированный покупатель" 30% задолженности – около 450 миллионов гривень для оплаты производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу в июле.

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Об этом сообщила пресс-служба компания.

"Укрэнерго" уплатило "Гарантированному покупателю" 450 миллионов гривень для компенсации затрат на покупку электроэнергии из возобновляемых источников энергии по "зеленому" тарифу. Это около 30% от общей прогнозируемой суммы долга за июль – 1,58 миллиарда гривень. Окончательная сумма долга будет сформирована после закрытия месяца", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что в связи с временным прекращением судом действия новых тарифов "Укрэнерго" на второе полугодие, а также нестабильностью платежей со стороны участников рынка и их недостаточным объемом для покрытия расходов, "Укрэнерго" не имеет возможности выполнять свои обязательства в срок и в полном объеме.

"Так, блокировки тарифа компании только в июле привели к дефициту финансирования в размере 2,4 миллиарда гривень", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 29 июля "Гарантированный покупатель" заявил о намерении взыскать в судебном порядке с оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании "Укрэнерго" 1,56 миллиарда гривень авансового платежа для выполнения своих обязательств по оплате производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу в июле.

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" было создано в апреле 2019 года. На предприятие возложены функции выполнения обязательств государства по оплате электроэнергии из возобновляемых источников энергии по "зеленому тарифу".