В Брюсселе начались переговоры Украина-ЕС-РФ по газу (фото, видео)

Коболев отметил, что "настроение, как и погода за окном, замечательное".

В Брюсселе начались переговоры в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года.

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Об этом написал в Facebook глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Начали новый раунд трехсторонних газовых переговоров. Настроение, как и погода за окном, замечательное», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, в Брюсселе проходят трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины.

Переговоры сосредоточены вокруг вопросов: каким образом отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы. Сегодняшняя встреча начинается в 14:30. После нее, в 17:00, состоится подход к прессе Шефчовича.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.