Переговоры с «Газпромом» о транзите газа: Украина предложит новый контракт сроком на 10 лет

Украина на переговорах с «Газпромом» предложит подписать новый контракт на транзит газа из РФ сроком на 10 лет и минимальным объемом 60 млрд куб. м в год. При этом российской стороне будет предложено прописать возможность увеличения объема транспортируемого газа до 90 млрд куб. м в год.

Украина на переговорах с Российской Федерацией о новом контракте на транзит газа в Европу будет отстаивать позицию о том, что срок договора должен составить 10 лет, а минимальный объем транспортируемого газа – 60 млрд кубометров в год с возможностью увеличить его до 90 млрд кубометров.

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Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«У нас есть позиция, которую озвучил господин Шефчович, еврокомиссар, мы поддерживаем ее. Там были названы определенные объемы относительно транспортировки и определенные сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию – 60 плюс 30 и на 10 лет. Будем поддерживать в переговорах эту позицию», - сказал министр.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.