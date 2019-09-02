Украина будет сотрудничать с польским LNG-терминалом для диверсификации поставок газа

Одним из первых заданий Кабмина будет анализ, какие работы необходимо реализовать, чтобы увеличить возможность получения газа с LNG-терминала.

Новое правительство планирует сотрудничать с польским LNG-терминалом (СПГ-терминалом), чтобы диверсифицировать поставки газа в Украину и тем самым усилить энергетическую безопасность.

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Об этом во время пресс-конференции заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Одним из первых заданий будет анализ, какие работы необходимо реализовать с украинской стороны, чтобы обеспечить увеличение возможности получения газа с LNG-терминала в Польше, чтобы мы могли диверсифицировать (поставки газа – УНИАН), получить конкуренцию, чтобы мы обеспечили нашу украинскую энергетическую безопасность», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 августа польский PGNІG и "Энергетические ресурсы Украины" договорились о поставках в Украину через Польшу американского газа.

Польская нефтегазовая компания (PGNІG) приобретает сжиженный газ у США, который будет продан компании "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) после процесса регазификации.

В начале ноября сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину через газовое соединение в Германовице и будет передан компании ЭРУ.

Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд куб. м природного газа на общую сумму 3,12 млрд долл.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома».