Польша будет продавать Украине американский газ

Польская PGNІG и «Энергетические Ресурсы Украины» договорись о поставках в Украину через Польшу американского газа.

Польская нефтегазовая компания (PGNІG) приобретет сжиженный природный газ в США, который будет продан компании «Энергетические Ресурсы Украины» (ЭРУ) после процесса регазификации, сообщила пресс-служба ЭРУ.

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Согласно сообщению, уже в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал имени президента Леха Качинского в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину через газовое сообщение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года.

Отмечается, что импорт сжиженного природного газа в Польшу динамично растет. Если в 2016 году его доля составляла около 8,5% во всей структуре импорта, то в 2018 году она превышала уже 20%. С момента запуска терминала в Свиноуйсьце PGNІG уже получила 70 партий сжиженного газа с общим объемом в 7,5 миллиардов кубометров после регазификации. В то время как в 2018 году PGNІG приняла всего одну поставку американского газа, до конца августа 2019 года это количество возросло до четырех поставок, кроме этого, состоялась одна поставка по среднесрочному контракту и еще одна – по долгосрочному.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд куб. м природного газа на общую сумму 3,12 млрд долл.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в 2017 году составила 3,228 млрд долл.