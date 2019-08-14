Кабмин обязал "Нафтогаз" сделать большую скидку на газ для ТЭС Ахметова

Таким образом предполагается обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.

Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" продавать природный газ компании "ДТЭК Восток Энерго" по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, что должно обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.

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Об этом на своей странице в Facebook написал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, ссылаясь на опубликованный им текст документа.

"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2 895 гривень за тысячу кубометров. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - написал он.

По словам Геруса, несмотря на то, что в других городах и коммунальных предприятиях также возникали проблемы с поставками газа, право на льготную цену получила только компания энергохолдинга ДТЭК.

"По-моему, это беспрецедентное решение - впервые за всю историю "Нафтогаз" обязали продавать газ по спеццене частной компании (которая не производит тепло)", - подчеркнул он.

Как отметил представитель президента, ранее ДТЭК купил угольные шахты в Ростовской области РФ, то есть принял решение работать в РФ, взял на себя все возможности и риски, связанные с работой в РФ.

"Последние три года ДТЭК поставлял уголь из Ростовской области на Луганскую ТЭС, переводил это в тарифы потребителей по формуле "Роттердам", а доходы клал себе в карман… Но как только Россия решила перекрыть поставки угля, и пришлось использовать газ, то ДТЭК сразу пришел к государству. Чтобы все временные убытки перевести на государственный "Нафтогаз Украины". Приватизация прибылей, национализация убытков", - отметил Герус.

Вместе с тем, Герус пояснил, что сегодня другие ТЭС, принадлежащие группе ДТЭК, продают свою электроэнергию дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Беларуси.

"Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около 100 долл. за тонну, хотя уголь в Роттердаме стоит 50 долларов за тонну. Никто в мире не может продавать уголь по 100 долларов, только ДТЭК на "немонопольных" рынках Украины", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Луганская теплоэлектростанция (Луганская обл.), принадлежащая компании "ДТЭК Востокэнерго" перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки энергоносителей в Украину.

Глава Луганской областной госадминистрации (ОГА) Виталий Комарницкий отметил, что переход на использование газа значительно дороже и попросил правительство предоставить льготную цену на голубое топливо.

"ДТЭК Востокэнерго" - генерирующая компания, в состав которой входят "ДТЭК Кураховская ТЭС" (Курахово, Донецкая обл.) и "ДТЭК Луганская ТЭС" (Счастье, Луганская область). Весной 2017 года компания потеряла контроль над третьей тепловой электростанцией - "ДТЭК Зуевская ТЭС", расположенной на временно неподконтрольной территории в городе Зугрэс (Донецкая область).