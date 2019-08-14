Кабмин обязал "Нафтогаз" сделать большую скидку на газ для ТЭС Ахметова
Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" продавать природный газ компании "ДТЭК Восток Энерго" по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, что должно обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.
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Об этом на своей странице в Facebook написал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, ссылаясь на опубликованный им текст документа.
"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2 895 гривень за тысячу кубометров. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - написал он.
По словам Геруса, несмотря на то, что в других городах и коммунальных предприятиях также возникали проблемы с поставками газа, право на льготную цену получила только компания энергохолдинга ДТЭК.
"По-моему, это беспрецедентное решение - впервые за всю историю "Нафтогаз" обязали продавать газ по спеццене частной компании (которая не производит тепло)", - подчеркнул он.
Как отметил представитель президента, ранее ДТЭК купил угольные шахты в Ростовской области РФ, то есть принял решение работать в РФ, взял на себя все возможности и риски, связанные с работой в РФ.
"Последние три года ДТЭК поставлял уголь из Ростовской области на Луганскую ТЭС, переводил это в тарифы потребителей по формуле "Роттердам", а доходы клал себе в карман… Но как только Россия решила перекрыть поставки угля, и пришлось использовать газ, то ДТЭК сразу пришел к государству. Чтобы все временные убытки перевести на государственный "Нафтогаз Украины". Приватизация прибылей, национализация убытков", - отметил Герус.
Вместе с тем, Герус пояснил, что сегодня другие ТЭС, принадлежащие группе ДТЭК, продают свою электроэнергию дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Беларуси.
"Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около 100 долл. за тонну, хотя уголь в Роттердаме стоит 50 долларов за тонну. Никто в мире не может продавать уголь по 100 долларов, только ДТЭК на "немонопольных" рынках Украины", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 29 июля Луганская теплоэлектростанция (Луганская обл.), принадлежащая компании "ДТЭК Востокэнерго" перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки энергоносителей в Украину.
Глава Луганской областной госадминистрации (ОГА) Виталий Комарницкий отметил, что переход на использование газа значительно дороже и попросил правительство предоставить льготную цену на голубое топливо.
"ДТЭК Востокэнерго" - генерирующая компания, в состав которой входят "ДТЭК Кураховская ТЭС" (Курахово, Донецкая обл.) и "ДТЭК Луганская ТЭС" (Счастье, Луганская область). Весной 2017 года компания потеряла контроль над третьей тепловой электростанцией - "ДТЭК Зуевская ТЭС", расположенной на временно неподконтрольной территории в городе Зугрэс (Донецкая область).