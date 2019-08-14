На случай прекращения транзита: «Укртрансгаз» подготовил пять компрессорных станций для работы в реверсном режиме

Это даст возможность в случае частичной или полной остановки транзита обеспечивать газоснабжение для украинских потребителей.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 года оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз» завершила модернизацию пяти компрессорных станций (КС) для работы в реверсном режиме, что даст возможность в случае частичной или полной остановки транзита российского газа через территорию Украины обеспечивать бесперебойное газоснабжение украинских потребителей, сообщает компания.

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«В рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 года «Укртрансгаз» завершил модернизацию пяти компрессорных станций (КС) для работы в реверсном режиме», - сказано в сообщении.

Отмечается, что это дает возможность в случае частичной или полной остановки транзита обеспечивать бесперебойное газоснабжение для украинских потребителей восточных и южных регионов путем транспортировки голубого топлива из европейских стран и из подземных газохранилищ на западе Украины.

«На компрессорных станциях «Хуст», «Богородчаны», «Гусятин», «Бар», «Александровка» построены новые обвязки, за счет которых удалось расширить возможности ГТС для оперативного перераспределения газовых потоков и оптимизировать технологические расходы голубого топлива при работе станций в реверсном режиме», - отмечает пресс-служба.

По информации «Укртрансгаза», в январе 2009 года из-за провокационных действий российского «Газпрома» украинская ГТС уже была вынуждена работать в условиях отсутствия транзита. На тот момент штатных возможностей переключения на реверсный режим не было и для прохождения газового кризиса была реализована временная схема газоснабжения «запад-восток».

«На сегодня «Укртрансгаз» внедрил все необходимые технические и регламентные решения для создания надежной реверсной схемы, она готова к функционированию в штатном режиме и может быть активирована сразу при необходимости», - пояснили в компании.

Как сообщал УНИАН, в начале августа «Укртрансгаз» заявил о выполнении 65% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы Украины в рамках плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».