«Укртрансгаз» рассказал о подготовке ГТС к отопительному сезону

За май-июль 2019 года компания осуществила капитальный ремонт 8,3 км магистральных газопроводов и 7 газоперекачивающих агрегатов.

Оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз» выполнила 65% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы Украины в рамках плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года, сообщает компания.

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«На сегодня завершены 8 из 13 комплексов планово-профилактических работ (ППР) согласно графику на 2019 год, предварительно согласованному с "Газпромом" и операторами ГТС соседних стран. Выполнение комплекса ППР №6 перенесено на сентябрь-октябрь», - сказано в сообщении.

В компании отметили, что в целом, ремонтные и профилактические работы были проведены на 27 компрессорных станциях, обеспечивающих транспортировку газа по основным магистральным газопроводам, в том числе Уренгой-Помары-Ужгород, "Прогресс", "Союз" и другим.

«За май-июль 2019 года в соответствии с графиками выполнения производственных программ было обследовано 113,2 км трубопроводов, осуществлен капитальный ремонт 8,3 км магистральных газопроводов и 7 газоперекачивающих агрегатов, а также восстановлено 2679 км линий связи и 15 км линий электропередач на объектах ГТС», - сообщает пресс-служба.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».