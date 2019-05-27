"Нафтогаз" и "дочка" Halliburton будут сотрудничать в разработке залежей в Украине

В рамках сотрудничества компании планируют реализовать проекты по бурению боковых стволов на 26 скважинах, что позволит получить дополнительно 2 миллиарда кубов газа.

"Нафтогаз Украины" и "Укргазвыдобування" подписали с компанией "Халлибартон Украина" меморандум о взаимопонимании по углублению сотрудничества в сфере предоставления сервисных нефтегазопромысловых услуг для разработки залежей углеводородов в Украине, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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Согласно сообщению, в рамках выполнения меморандума "Халлибартон" и "Укргаздовыдобування" планируют внедрить на украинских газовых месторождениях передовые мировые технологии в сфере бурения, капитального ремонта скважин, цементирования, гидроразрыва пластов, интенсификации добычи и 3д моделирования. Также речь идет о поставке "Халлибартон" высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения для увеличения объемов добычи украинского газа на месторождениях "Укргаздовыдобування".

"В рамках сотрудничества "Укргазвыдобування" и "Халлибартон" открывают новое направление – предоставление интегрированных услуг "под ключ" по бурению боковых стволов на 26 скважинах. "Укргазвыдобування" прогнозирует, что такие работы позволят вернуть скважины из бездействующего фонда и получить более 2 миллиардов кубометров дополнительной добычи в течение 10 лет. Общая стоимость договора на услуги бурения боковых стволов составляет 2,6 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укргазвыдобування" в 2018 году увеличила добычу природного газа на 1,6% по сравнению с 2017 годом - до 15,496 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.

100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Halliburton – американская транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире компаний, предоставляющих сервисные услуги в нефте- и газодобывающей отрасли. Компания предоставляет свои услуги в более чем 80 странах по всему миру, в ее состав входят сотни дочерних обществ, подразделений и филиалов. Halliburton насчитывает около 70 тысяч сотрудников по всему миру. Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг и технологий для осуществления добычи нефти и газа.