Антимонопольный комитет отказался расследовать скандальную формулу "Роттердам+" (документ)

Несмотря на различный рост тарифов для различных производителей электроэнергии АМКУ сделал вывод об "отсутствии негативного влияния Постановления №289 на экономическую конкуренцию".

Антимонопольный комитет отказал государственной компании «Энергоатом» в начале рассмотрения дела относительно возможного нарушения конкурентного законодательства в действиях НКРЭКУ относительно принятия постановления от 16 марта 2016 года №289 «Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии».

Об этом АМКУ сообщил «Энергоатому» письмом от 17 апреля, копия которого есть в распоряжении «Наших грошей».

«Энергоатом» указал Антимонопольному комитету на антиконкурентные действия НКРЭКУ в виде предоставления отдельным субъектам хозяйствования преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов.

Как указано в документе, за время действия постановления с марта 2016 года по апрель 2019 года, доля «Энергоатома» на рынке генерации электроэнергии возросла с 53 до 54%. При этом тариф атомщиков вырос лишь с 47 до 57 копеек за киловатт-час, то есть меньше чем на четверть. За тот же период доля тепловой генерации сократилась с 32 до 30%, но тариф вырос с 88 до 177 копеек за Квт*ч, то есть в два раза.

То есть прирост тарифа теплогенерации при падении ее доли оказался более чем в десять раз больше от прироста «атомного» тарифа.

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Из приведенных данных АМКУ сделал вывод, что за это время на рынке не произошло перераспределения долей между участниками рынка генерации.

Также АМКУ отметил, что в Постановлении №289 индикативную цену угля определяют на основании средней рыночной цены в портах Амстердам-Роттердам-Антеверпен за 12 месяцев. В Методике, утвержденной Постановлением №990, цена на ураносодержащее сырье определяется из долгосрочных и краткосрочных котировок. Из этого АМКУ делает вывод, что в указанных Постановлениях одинаковые подходы и принципы к формированию размера топливной составляющей в тарифе на электроэнергию, вырабатываемую производителями, работающими по ценовым заявкам.

Следовательно, несмотря на разный рост тарифов для разных производителей электроэнергии АМКУ сделал вывод об «отсутствии негативного влияния Постановления №289 на экономическую конкуренцию», и на этом основании отказал «Энергоатому» в рассмотрении дела.

Журналисты отмечают, что решение АМКУ подписала заместитель председателя Комитета Мария Нижник. Она также была главной в деле относительно злоупотребления монопольным положением компаний ДТЭК, которая по предложению Нижник была закрыта решением АМКУ в декабре 2018 года. Тогда госуполномоченная Светлана Панаиотиди была единственной из присутствующих на заседании Комитета, кто голосовал против.

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Также Панаиотиди и еще одна госуполномоченная Агия Загребелская в апреле проголосовали против предоставления разрешения ДТЭКу купить «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго». Это приобретение сделало бы группу Рината Ахметова владельцем наибольшего количества распределительных мощностей в Украине. Также связанные с облэнерго снабженческие компании обслуживают более 11 млн человек, которые живут в областях, обслуживаемых облэнерго ДТЭКа.

Мария Нижник является кумой Алексея Филатова, который на прошлой неделе был уволен с должности заместителя главы Администрации президента.

В 2016 году председатель АМКУ Юрий Терентьев лично согласовал проект решения АМКУ №289, которым была введена так называемая формула «Роттердам+». Она учитывает в тарифе теплогенерации стоимость и доставку угля из Роттердама. На самом же деле почти все уголь доставляется на ТЭС из Донбасса и России, то есть на значительно меньшие расстояния. Поэтому «плюс» в формуле является чистой прибылью теплоэнергетиков. Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе Ахметова.

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Напомним, сразу после внедрения формулы «Роттердам+» подорожали еврооблигации ДТЭК, которые скупала компания ICU. Совладелец этой фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко. На момент ввода формулы «Роттердам+» НКРЕКП возглавлял Дмитрий Вовк, который перед назначением работал в компании ICU и «Рошені» Петра Порошенко. Совладельцем ICU также был Владимир Демчишин, который был министром энергетики и углепрома в период разработки «Роттердама+» в 2015-2016 годах.

В апреле 2017 года НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ из-за «Роттердам+». При этом НКРЭКУ скрывает от НАБУ фактические данные, которые вводились в формулу для расчета стоимости угля.