Порошенко уволил Филатова с должности заместителя главы Администрации президента
Президент Петр Порошенко освободил Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации президента Украины.
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Текст соответствующего указа №215/2019 обнародован на сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, Порошенко назначил Филатова заместителем главы Администрации президента Украины 22 июля 2014 года.
Филатов в должности заместителя главы АП считался неформальным куратором судебной системы.
8 апреля СМИ сообщили, что президент уволил Филатова, однако в АП опровергли эту информацию.
Филатов фигурирует в уголовном производстве по содействию в "отмывании" денег соратником экс-президента Виктора Януковича украинским бизнесменом Сергеем Курченко.
В апреле также стало известно, что Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту вмешательства Филатова в процесс отбора судей в Верховный и Высший антикоррупционный суды.