В Украине упростят требования к счетчикам газа для малого бизнеса

Регулятор хочет отменить требование к оборудованию счетчиков газа приборами дистанционной передачи данных для потребителей, чьи годовые объемы учета не превышают 10 тыс. куб м.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует отменить обязательства по оборудованию счетчиков газа приборами дистанционной передачи данных для потребителей, чьи годовые объемы учета не превышают 10 тыс. куб м., в частности, представителей малого бизнеса.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, ссылаясь на проект решения, принятый нацкомиссией на заседании 19 марта.

По словам Кривенко, в случае принятия документа, это освободит владельцев коммерческих узлов учета природного газа с типоразмером G-1,6, G-2,5, G-4, G-6 и годовым объемом учета природного газа менее 10 тыс. куб.м. от обязанности устанавливать на своих коммерческих узлах учета средства дистанционной передачи данных.

Глава Регулятора напомнила, что требование к владельцам коммерческих узлов учета по оборудованию их средствами дистанционной передачи данных определена Кодексом газораспределительных систем и действует с ноября 2015 года.

Кроме того, она добавила, что решение основывалось на результатах рассмотрения многочисленных обращений потребителей и анализа ситуации.

«Регулятором было выявлено, что на объектах бытовых потребителей с годовым объемом потребления природного газа менее 10 тыс. куб. м. в основном установлены бытовые счетчики газа, в которых отсутствует техническая возможность дистанционного снятия информации для ее дальнейшей передачи оператору ГРС», - пояснила она.

По информации Кривенко, в Украине около 115 тысяч таких необорудованных счетчиков, и это требует проведения комплекса мероприятий по разработке проекта, замены счетчика, установление соответствующего модема и так далее - что является как технически, так и финансово сложным для реализации.

«Принятие в дальнейшем такого решения позволит урегулировать ситуацию с необходимостью оборудования счетчиков средствами дистанционной передачи данных и избежать дополнительной финансовой нагрузки на потребителей природного газа, в частности представителей малого бизнеса, бюджетной сферы и религиозных организаций», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) одобрила проект постановления по внесению в Кодекс газотранспортной системы изменений в части распределения мощностей, а также внедрения услуги доступа к мощностям с ограничениями.