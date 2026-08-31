Кроссоверы класса люкс из-за рубежа популярны в Украине: какая модель 'порвала' рынок

Средний возраст импортированных премиальных внедорожников с пробегом составил 7,7 года.

За первые семь месяцев 2026 года украинский автопарк пополнился почти 3,2 тысячами подержанных премиальных кроссоверов, импортированных из-за рубежа. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель вырос на 31%, сообщает "УкрАвтопром".

Наибольшим спросом пользовалась модель Audi Q7, при этом её преимущество над конкурентами оказалось поистине впечатляющим. Второе место заняла BMW X7, показатели которой оказались примерно в пять раз скромнее, чем у лидера. На третьей позиции расположился Land Rover Range Rover.

В целом именно немецкие бренды оказались в центре внимания. В список лидеров попали сразу четыре модели Mercedes-Benz, а инновационная BMW XM заняла восьмое место. Замыкает десятку лидеров роскошная Maserati Levante.

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ТОП-10 премиальных кроссоверов с пробегом:

Audi Q7 – 1955 шт. BMW X7 – 369 шт. Land Rover Range Rover – 228 шт. Mercedes-Benz GLS – 210 шт. Mercedes-Benz GL – 159 шт. Mercedes-Benz EQS SUV – 50 шт. Mercedes-Benz EQE SUV – 49 шт. BMW XM – 28 шт. Lincoln Navigator – 25 шт. Maserati Levante – 21 шт.

Средний возраст импортированных премиальных SUV с пробегом составил 7,7 года.

Авторынок Украины – последние новости

С начала года украинский рынок пополнился более чем 3,5 тысячами новых субкомпактных кроссоверов. Украинцы чаще всего выбирали автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания – на них пришлось 58% продаж в этом сегменте.

При этом в июле украинцы приобрели 6,8 тысячи подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Наибольшим спросом пользовались бензиновые автомобили, доля которых составила 44%. Рейтинг в очередной раз продемонстрировал популярность кроссоверов, а лидером среди отдельных моделей стала Tesla Model Y.

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