Бензиновые авто, которые разметают мгновенно: названы главные бестселлеры месяца

В рейтинге импортируемых подержанных бензиновых автомобилей преобладают немецкие бренды.

В августе украинский автопарк пополнился 12,8 тысячами автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "УкрАвтопром".

Из общего количества 1,9 тыс. пришлось на новые автомобили (-14%), а 10,9 тыс. – на подержанные (без изменений).

Škoda уверенно доминирует в рейтинге популярных моделей новых бензиновых автомобилей – сразу три модели бренда (Octavia, Kodiaq и Karoq) вошли в пятерку лидеров. Огромным спросом на украинском рынке традиционно пользуются кроссоверы, которые заняли почти все лидирующие позиции.

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ТОП-5 новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС:

Škoda Octavia – 221 шт. Hyundai Tucson – 173 шт. Mazda CX-5 – 120 шт. Škoda Kodiaq – 109 шт. Škoda Karoq – 93 шт.

В рейтинге импортированных бензиновых автомобилей с пробегом преобладают немецкие бренды – четыре из пяти первых позиций заняли модели Volkswagen и Audi. Самым популярным стал кроссовер Volkswagen Tiguan, а "народный" Golf оказался на третьем месте.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых автомобилей:

Volkswagen Tiguan – 682 шт. Nissan Rogue – 656 шт. Volkswagen Golf – 645 шт. Audi Q5 – 583 шт. Audi A4 – 342 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В августе отечественный автопарк пополнился более чем 4,2 тысячами электромобилей (BEV). По сравнению с аналогичным месяцем 2025 года спрос на электрокары снизился более чем на 45%. На рынке новых электромобилей в Украине доминируют китайские бренды, особой популярностью пользуется кроссовер BYD Sea Lion 06.

Кроме того, в августе украинский автопарк пополнился 20,7 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 9% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Самой популярной моделью среди них стал Volkswagen Golf.

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