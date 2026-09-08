Рынок электрокаров обвалился: названы модели, все еще популярные в Украине

Среди электромобилей, находящихся в эксплуатации, особой популярностью пользуются модели Tesla.

В августе украинский автопарк пополнился более чем 4,2 тысячами электромобилей (BEV). По сравнению с августом 2025 года спрос на электромобили сократился на 47%, сообщает "УкрАвтопром".

Основную часть зарегистрированных в течение месяца электромобилей составили легковые автомобили – 4074 единицы. Среди них 503 были новыми (-73%), тогда как 3571 – подержанными (-39%).

Из 160 коммерческих электромобилей лишь 2 были новыми. Для сравнения: в августе 2025 года из 175 зарегистрированных коммерческих BEV новыми были 24 автомобиля.

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На рынке новых электромобилей доминируют китайские бренды – по крайней мере, если говорить о ТОП-лидерах. Особой популярностью в Украине пользуется кроссовер BYD Sea Lion 06.

ТОП-5 новых электромобилей августа:

BYD Sea Lion 06 EV – 102 шт. Zeekr 001 – 46 шт. Zeekr 7X – 44 шт. MG4 EV – 36 шт. Toyota bZ4X – 33 шт.

На рынке импортируемых подержанных электромобилей лучшие результаты у Tesla – сразу две ее модели заняли первые места. В то же время украинцы также активно покупают Nissan Leaf, который для многих стал входным билетом в мир электромобилей.

ТОП-5 импортированных электромобилей с пробегом:

Tesla Model Y – 494 шт. Tesla Model 3 – 480 шт. Nissan Leaf – 454 шт. Chevrolet Bolt – 199 шт. Hyundai Ioniq 5 – 160 шт.

Авторынок Украины – последние новости

Ранее стало известно, что в августе украинский автопарк пополнился 20,7 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 9% меньше, чем за аналогичный месяц 2025 года. Среди моделей лидером рейтинга стал Volkswagen Golf.

Также в августе украинцы приобрели около 5 тысяч новых легковых автомобилей. Наибольшим спросом пользовался Toyota RAV4 – продажи этой модели в 1,5 раза превысили результат Renault Duster, занявшего второе место в рейтинге по итогам месяца.

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