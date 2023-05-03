Переговоры состоятся в Стамбуле 5 мая.

5 мая 2023 года заместители министров обороны Турции, Украины и России проведут переговоры по возобновлению действия зернового соглашения.

Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, отметив при этом, что переговоры состоятся в Стамбуле, пишет CNN Turk.

"Надеемся, что зерновая сделка будет продолжаться без заминок. Потому что это соглашение очень важно для регионального мира и стабильности, а также для нуждающихся стран. В этом контексте можно сказать, что стороны готовы продлить срок. Мы хотим, чтобы эта инициатива продолжалась без проблем", - отметил Акар.

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Зерновая сделка

В июле 2022 года Россия и Украина при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении экспорта украинской агропродукции по Черному морю.

18 марта 2023 года "Зерновое соглашение" по экспорту украинской агропродукции было продлено. Соглашение по "зерновой инициативе" пролонгировано еще на 120 дней.

20 марта 2023 года Россия выдвинула ультиматум для дальнейшего продления "зернового коридора". Террористы в Москве настаивани на том, что согласились продлить "зерновую сделку" только на 60 дней и выдвинули свои условия, требуя их выполнить.

25 апреля 2023 года Россия обвинила Украину в атаке на Севастополь и заявила о том, что может не продлить "зерновую сделку".

25 апреля 2023 года Генсек ООН передал Путину письмо с предложениями по улучшению "зерновой сделки". Антониу Гутерриш предложил расширить инициативу "с учетом позиций, недавно высказанных сторонами".

27 апреля 2023 года глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Во время встречи Эрдоган также обсудил с Путиным российско-украинскую войну, в частности судьбу "зерновой сделки". Турецкий глава заявил, что новые инициативы могут быть проработаны через предложенную рабочую группу.

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