Антониу Гутерриш предложил расширить инициативу "с учетом позиций, недавно высказанных сторонами".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину письмо с предложением по улучшению и расширению "зерновой сделки".

Об этом стало известной из публикации на официальном сайте Организации Объединенных Наций. В заметке сказано: "Что касается "Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов" (также называемой Черноморской зерновой инициативой, ЧЗИ), генеральный секретарь выразил обеспокоенность по поводу препятствий, с которыми в последнее время сталкивается Совместный координационный центр в своей повседневной деятельности. Он передал министру иностранных дел [РФ] письмо на имя президента Владимира Путина с изложением предлагаемого пути продвижения вперед, направленного на улучшение, продление и расширение ЧЗИ с учетом позиций, недавно высказанных сторонами, и рисков, связанных с отсутствием продовольственной безопасности в мире".

Генсек отправил аналогичные письма украинской и турецкой сторонам, которые задействованы в зерновой инициативе. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров "выразил озабоченность" насчет продвижения российских продовольственных товаров и удобрений на мировые рынки, согласно Меморандуму о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН.

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