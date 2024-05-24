На рынке Украины отмечается стремительный рост цен на клубнику садовую.

Сейчас качественную клубнику садовую на рынке предлагают к продаже по 65-100 грн/кг ($1,63-2,51/кг), что в среднем на 27% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщает EastFruit.

По словам аналитиков, прохладная погода, которая наблюдалась в основных регионах выращивания этой ягоды, не способствовала быстрому созреванию местной клубники садовой, что и позволило местным садоводам повысить цены на свою продукцию. Сейчас предложение клубники садовой из местных хозяйств пока весьма малообъемное.

Эксперты также отмечают, что цена на клубнику садовую в Украине сегодня в среднем на 23% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

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По словам операторов рынка, цена на клубнику садовую, вероятно, будет снижаться по мере увеличения предложения этой ягоды из местных хозяйств. Кроме того, давление на рынок оказывают стабильные поставки более дешевой импортной земляники.

Цены на ягоды в Украине

С 13 мая украинские производители клубники садовой повысили отпускные цены. Тогда сообщалось, что они были готовы отпускать продукцию по 50-80 грн/кг. Это в среднем на 37% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.

14 мая стало известно, что сезон украинской черешни в этом году начался почти на три недели раньше из-за благоприятных погодных условий. Отечественная черешня тогда стоила на 16% дешевле, чем на старте продаж прошлого года. Так, стоимость закарпатской ягоды составляла 75-120 грн за килограмм.

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