Сейчас цены на клубнику садовую уже опустились ниже уровня прошлого года.

В Украине резко снизились цены на клубнику садовую. В начале текущей недели, когда южные и западные области начали собирать клубнику в открытом грунте, цены упали сразу на 40% – до 35-60 грн/кг ($0,89-1,52/кг), сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что основной причиной снижения цены, эксперты называют, прежде всего, стремительное увеличение предложения этой ягоды из хозяйств западных областей. Спрос же при этом производители характеризуют как невысокий. В результате, в условиях жесткой конкуренции садоводы вынуждены были значительно снизить цену на эту скоропортящуюся продукцию.

"При этом стоит учитывать, что сейчас предложение местной клубники садовой на украинском рынке еще не достигло своего пика, а более массово сбор этой ягоды начнется ближе к концу текущего месяца", – говорится в сообщении.

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Аналитики отметили, что сейчас цены на клубнику садовую уже опустились ниже уровня прошлого года. Отпускные цены в Украине в аналогичный период прошлого года были в среднем на 40% выше, чем сегодня.

Цены на украинском рынке

На рынке Украины сохраняется тенденция роста цен на прошлогоднюю морковь. Украинские фермеры отгружают качественную морковь по 9-15 грн/кг. Это в среднем на 26% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.

10 мая сообщалось, что цена на украинскую клубнику почти втрое ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Цена на клубнику сегодня составляет от 35 до 80 грн за кг.

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