Эксперты отмечают, что рост цен на эту продукцию продиктован как предновогодним ажиотажем, так и ограниченным предложением огурца.

Перебои с поставкой турецкого огурца на этой неделе привели к заметному сокращению объемов этой продукции на рынке в Украине. Кроме того, свою роль в стремительном росте цен как на местный, так и на импортный огурец сыграло приближение новогодних праздников.

По словам ключевых игроков рынка, с начала недели спрос в данном сегменте просто ажиотажным, пишет EastFruit.

Цена на местный тепличный огурец в настоящее время составляет 60-70 грн/кг ($2,21-2,57/кг), что в среднем на 22% дороже, чем в конце прошлой недели. При этом реализацию этой продукции на сегодня ведут лишь единичные украинские комбинаты. А практически весь объем местного огурца отгружается в розничные сети.

Читайте такжеВ Украине перед новогодними праздниками подскочили цены на популярный овощЭксперты отмечают, что рост цен на эту продукцию продиктован как предновогодним ажиотажем, так и ограниченным предложением огурца. Большинство украинских комбинатов уже завершили сезон продаж, а поставки с внешнего рынка, в частности из Турции, является достаточно нестабильным. Так, сегодня цена на импортный огурец стартует от 50 грн/кг ($1,84/кг), что в среднем на 33% дороже, чем неделей ранее.

Отметим, что сегодня цена на тепличный огурец в Украине уже фактически соответствует ценовому уровню прошлого года. При этом трейдеры не исключают, что повышательная ценовая тенденция в данном сегменте сохранится в течение всех праздников, поскольку поставка тепличного огурца из Турции не в полной мере покрывает сегодняшний спрос в данном сегменте.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в Украине накануне новогодних праздников подскочили цены на помидоры.

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