Средняя цена красного помидора составляет 41,95 грн/кг, розового - 78,26 грн/кг.

В Украине в преддверии новогодних праздников подскочили цены на помидоры.

По данным сайта "Минфин", килограмм красного помидора в ноябре можно было купить в среднем за 36,72 грн, а сейчас его цена 41,95 грн. Розовые помидоры были по цене 52,36 грн/кг, теперь - 78,26 грн. На 10 копеек подешевели помидоры сливка - были 53,03 грн, сейчас 52,93 грн.

"Индекс потребительских цен на помидоры в декабре 2021 составил 117,31%. По сравнению с предыдущим месяцем, средние цены увеличились на 17,31%", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине в декабре, по сравнению с прошлым месяцем, поднялись цены на некоторые овощи. Свёкла и болгарский перец подорожали на 26% и 20% соответственно.

Ранее стало известно, что в Украину начали массово завозить огурцы из России. Эксперты объясняют: это связано с тем, что отечественные фермеры имеют проблемы с выращиванием и реализацией продукции. В частности, из-за высоких цен на энергоресурсы.

Также сообщалось, что в Украине перед Новым годом ожидается рост цен на продукты и ингредиенты, которые используют при приготовлении праздничных блюд. В частности, подорожают мясо, сыры, яйца свежие овощи и цитрусовые фрукты.