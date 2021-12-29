По словам эксперта, украинские фермеры прежде всего думают о собственном заработке.

В Украину массово завозят парниковые огурцы из России по причине того, что отечественные фермеры имеют проблемы с выращиванием и реализацией продукции. В частности, из-за высоких цен на энергоресурсы.

Об этом заявил "Обозревателю" исполнительный директор Дискуссионного экономического клуба Олег Пендзин.

"У нас на сегодняшний момент основным поставщиком парниковых огурцов является Российская Федерация. Почему? Для того чтобы вырастить в украинских условиях огурец в теплице, необходимо отапливать электрической энергией, нужно освещать и т.д.", - объясняет эксперт.

По словам эксперта, энергоресурсы в РФ сегодня дешевле, чем в Украине, а наши торговые сети при закупке продукта заботятся только о собственной выгоде.

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"Торговая сеть работает с максимально дешевым продуктом. Она не будет заключать сделки на один огурец отечественного производителя. Их интересуют определенные объемы, условия поставки, выполняемые секунда в секунду. Их интересует гарантия поставки той или иной продукции на полки супермаркета", - подчеркнул Пендзин.

"Кроме того, выход продукта на полку супермаркета стоит денег. И не всегда украинский фермер согласен это оплачивать", - добавил он.

Эксперт также рассказал, что в странах ЕС фермеры имеют значительную государственную поддержку. Кроме этого, в Евросоюзе защищают свои рынки от импорта.

"В Соглашении о свободной торговле с Европейским Союзом мы с огромным удивлением увидим квоты на поставку украинской аграрной продукции на европейский рынок на уровне 3-5% общего объема производства этой продукции в Украине", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Украина впервые начала импортировать тепличные огурцы из России. Примечательно, что ввоз российского огурца оказался выгодным, даже с учетом 10% пошлины.